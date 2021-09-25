Миронов на встрече с Путиным заявил, что выборы в Госдуму прошли легитимно

МОСКВЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Выборы в Госдуму в целом прошли легитимно, в том числе благодаря оперативной реакции ЦИК России на обращения. Об этом в субботу заявил лидер "Справедливой России - Патриотов- За правду" Сергей Миронов на встрече глав партий, прошедших в парламент, с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

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"В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно", - сказал Миронов.

При этом справороссы были вынуждены не признать результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. "У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски", - отметил политик.