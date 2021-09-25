{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Миронов на встрече с Путиным заявил, что выборы в Госдуму прошли легитимно

Политик также отметил работу ЦИК РФ

МОСКВЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Выборы в Госдуму в целом прошли легитимно, в том числе благодаря оперативной реакции ЦИК России на обращения. Об этом в субботу заявил лидер "Справедливой России - Патриотов- За правду" Сергей Миронов на встрече глав партий, прошедших в парламент, с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

На эту тему
Выборы прошли, время выполнять обещания. Что сказал Путин лидерам партий, прошедших в Думу
Выборы прошли, время выполнять обещания.

"В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно", - сказал Миронов.

При этом справороссы были вынуждены не признать результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. "У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски", - отметил политик.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМиронов, Сергей МихайловичРоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
Медведев поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах Госдумы
Политик считает, что за последние годы Госдума стала работоспособным законодательным органом
Читать полностью