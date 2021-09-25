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Зюганов заявил, что КПРФ поддерживает действия Путина по развитию России

По словам политика, главной партией для КПРФ была и остается Россия

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. КПРФ поддерживает действия главы государства по развитию России, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

"Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать", - обратился Зюганов к президенту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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