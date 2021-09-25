Жириновский осудил "бунт" в центре Москвы, организованный КПРФ после выборов

"Мы, ЛДПР, ставили интересы общества, России выше. Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с "пятой колонной", а через нее с антироссийскими зарубежными центрами", - сказал Жириновский в ходе встречи руководства политических партий с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Вот, Владимир Владимирович, мы сейчас здесь с вами сидим, а в центре Москвы бунтует часть москвичей, организованная городской организацией КПРФ. Вот они все это покажут на весь мир: вот, народ выступает с отрицательной оценкой итогов выборов. Это, конечно, не самый лучший вариант", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Сама акция прошла в субботу на Пушкинской площади. В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что в ней приняли участие порядка четырехсот человек. Митинг посетили члены общественного движения SERB, у которых произошла потасовка с участниками митинга, но полиция не стала задерживать и их.

Сторонники КПРФ ранее призвали 25 сентября выйти на несогласованный митинг на Пушкинской площади. Мэрия Москвы отказала партии в проведении данной акции из-за ограничений в связи с пандемией. Власти предупредили, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке. Кроме того, столичная полиция в пятницу предупредила, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность, и призвала жителей города отказаться от участия в них. Прокуратура Москвы предостерегла организаторов незаконной акции от нарушения закона.