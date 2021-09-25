{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пенсионный закон

Зюганов и Миронов на встрече с Путиным призвали отменить пенсионную реформу

Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни, заявил лидер КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре на экране) Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (в центре на экране)
© Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России - Патриотов - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным призвали вернуться к прежнему пенсионному возрасту.

На эту тему
Как накопить на прибавку к пенсии?
Как накопить на прибавку к пенсии?

"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет", - сказал Миронов в ходе видеоконференции лидеров партий, прошедших в парламент, с главой государства.

"Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни", - заявил в свою очередь Зюганов.

Теги
Пенсионный законПутин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
Единый день голосования
Медведев поблагодарил всех россиян, принявших участие в выборах Госдумы
Политик считает, что за последние годы Госдума стала работоспособным законодательным органом
Читать полностью