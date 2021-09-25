Зюганов и Миронов на встрече с Путиным призвали отменить пенсионную реформу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России - Патриотов - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным призвали вернуться к прежнему пенсионному возрасту.

Как накопить на прибавку к пенсии?

"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет", - сказал Миронов в ходе видеоконференции лидеров партий, прошедших в парламент, с главой государства.

"Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни", - заявил в свою очередь Зюганов.