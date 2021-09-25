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Путин: развитие новых форм голосования остановить невозможно

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, комментируя систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

"Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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