Путин: развитие новых форм голосования остановить невозможно

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, комментируя систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

"Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно", - сказал Путин.