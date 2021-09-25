Путин считает, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли не из-за качества

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин полагает, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли не из-за качества его проведения, а поскольку кому-то не понравился результат. Такое мнение он высказал, комментируя систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.

"По Москве это возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает", - сказал Путин. "Если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем", - предложил глава государства.