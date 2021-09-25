Зюганов попросил Путина разобраться с теми регионами, где были нарушения на выборах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, попросил главу государства дать поручение разобраться со случаями фальсификаций на выборах в ряде регионов.

"Что касается Северного Кавказа, то, к сожалению, традиции очень пестрые, в том числе [есть] зоны тотальной фальсификации. Мы тут подготовили и этот материал передадим вашей администрации, надо дать поручение разобраться с этим. Меня больше всего поразила Брянская область <...>никогда такого безумия не было, которое там устроил местный губернатор, надо расследовать", - обратился Зюганов к Путину.

Кроме того, он попросил главу государства обратить внимание на ряд нарушений в Уссурийске, где, по мнению Зюганова, "просто надо отдать силовикам расследовать и закончить это безобразие".

Лидер КПРФ в своем выступлении также поднял вопрос о трехдневном и дистанционном электронном голосовании. По убеждению Зюганова, "трехдневка и административка, связанная с дистанционным электронным голосованием, порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему".