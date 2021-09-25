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Кадыров заявил, что в Чечне удалось победить терроризм

Глава региона также добавил, что благодаря развитию республики, народ на выборах большинством голосов поддержал "Единую Россию"
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Чечне удалось одержать победу над терроризмом и возродить республику благодаря личному содействию и участию президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал глава республики Рамзан Кадыров в ходе встречи избранных глав субъектов РФ с президентом в режиме видеоконференции.

"В первую очередь, мы выиграли войну, войну с терроризмом. И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию", - сказал Кадыров Путину.

Он также добавил, что благодаря развитию республики, народ на выборах большинством голосов поддержал "Единую Россию". Кадыров отметил, что доверие власти республики будут оправдывать "верным и плодотворным служением государству каждый день".

"Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ", - ответил Кадырову Путин, добавив, что высокий уровень поддержки в Чечне становится понятен, если посмотреть на восстановленный Грозный.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
Молния
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