Кадыров заявил, что в Чечне удалось победить терроризм

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Чечне удалось одержать победу над терроризмом и возродить республику благодаря личному содействию и участию президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал глава республики Рамзан Кадыров в ходе встречи избранных глав субъектов РФ с президентом в режиме видеоконференции.

"В первую очередь, мы выиграли войну, войну с терроризмом. И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию", - сказал Кадыров Путину.

Он также добавил, что благодаря развитию республики, народ на выборах большинством голосов поддержал "Единую Россию". Кадыров отметил, что доверие власти республики будут оправдывать "верным и плодотворным служением государству каждый день".

"Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ", - ответил Кадырову Путин, добавив, что высокий уровень поддержки в Чечне становится понятен, если посмотреть на восстановленный Грозный.