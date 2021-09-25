Лавров: Россия выступает за формирование репрезентативной структуры власти в Афганистане

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Москва продолжит побуждать пришедших к власти в Афганистане представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) к тому, чтобы они вели себя цивилизованно. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Будем побуждать тех, кто сейчас взял власть в Кабуле после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно", - сказал он.

По словам министра, сравнивая "Талибан" с другими террористическими группировками, нельзя делить их на плохих и хороших, но санкции по талибам введены с большим количеством изъятий. "Прежде всего это сделано для того, чтобы можно было вести с ними диалог, это означает, что СБ ООН признает талибов как неотъемлемую часть афганского общества, каковой для Сирии не являются "Джебхат ан-Нусра" и "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещены в России). В этом и разница", - подчеркнул Лавров.

Россия в контакте с "Талибаном" продолжает обсуждать формирование репрезентативного правительства в Афганистане, заявил Лавров.

"Первый шаг, который был сделан [талибами], с формированием переходной структуры правительственной, конечно, не отражает всей палитры афганского общества с точки зрения этноконфессиональной, политической <...>. Совсем недавно наши представители, я имею в виду российского, китайского и пакистанского, были в Дохе, затем посетили Кабул, где общались и с талибами, и с представителями светской власти <...>. Разговор шел прежде всего о необходимости обеспечить формирование такой правительственной структуры, которая будет действительно репрезентативна", - сказал он.

Санкции в отношении талибов не мешают РФ осуществлять контакты с их представителями.

В СБ ООН пока не поднимали вопрос о необходимости смягчения или отмены международных санкций в отношении талибов.

К РФ пока не обращались за агреманом для нового посла Афганистана.