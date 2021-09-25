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Генассамблея ООН
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Лавров: Россия будет добиваться от секретариата ООН выполнения своих обязательств

Речь идет о невыдаче виз некоторым представителям РФ на ГА ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия будет добиваться от руководства секретариата ООН выполнения обязательств в связи с невыдачей американских виз представителям российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Визы для делегации выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой. Мы это видели, целый ряд сотрудников визы до сих пор не получили, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены. Мы будем добиваться от руководства секретариата ООН выполнения его обязанностей по обеспечению всех тех договоренностей, которые зафиксированы между ООН и США", - сказал он.

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