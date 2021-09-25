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Генассамблея ООН
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Лавров: РФ не приемлет попытки Запада дискриминировать российские вакцины от коронавируса

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия не принимает попытки стран Запада ограничивать применение российских вакцин. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V". У нас уже целый ряд стран ЕС зарегистрировали у себя наши вакцины - это пример и для других стран ЕС и НАТО", - отметил он.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООН
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