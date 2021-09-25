Лавров сообщил о подготовке контактов между МИД РФ и Госдепом США

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и США готовят контакты по линии внешнеполитических ведомств. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"У нас готовится целый ряд контактов по линии министерства иностранных дел и Государственного департамента США. Это не единственное направление, по которым у нас ведутся сейчас обсуждения", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.