{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров прокомментировал заявления Запада по поводу выборов в Крыму

Глава МИД РФ назвал это попыткой отвлечь внимание от позорного провала Киева по выполнению минских соглашений

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Заявления Запада о непризнании выборов в Госдуму в Крыму являются попыткой отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"То, что сейчас [на Западе] ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой крымской платформы в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - сказал он.

Глава КЧР заверил президента РФ в выполнении поручений по развитию региона
Владимир Путин пожелал успехов Рашиду Темрезову
Читать полностью