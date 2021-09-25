Лавров прокомментировал заявления Запада по поводу выборов в Крыму

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Заявления Запада о непризнании выборов в Госдуму в Крыму являются попыткой отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"То, что сейчас [на Западе] ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой крымской платформы в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - сказал он.