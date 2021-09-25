Лавров: Путин и Эрдоган обсудят обязательство Турции по борьбе с террористами в Идлибе

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган предметно обсудят обязательство Анкары по борьбе с террористическими группировками в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Мы говорим с нашими турецкими партнерами, которые два года назад заключили с нами специальную договоренность, о том, что они будут бороться с террористами в Идлибской зоне деэскалации и будут их отделять от тех вооруженных группировок, которые не являются террористическими и которые сотрудничают с турецкими военными, - сказал он. - Через несколько дней состоится очередная встреча президентов России и Турции. Там будет предметно рассматриваться вопрос, как это обязательство выполняется. Выполняется оно медленно, это очевидно".

Переговоры Путина и Эрдогана, как ожидается, пройдут в Сочи 29 сентября. Ранее турецкий президент сообщал, что рассчитывает обсудить с Путиным Сирию и прийти к некоему важному решению. Последняя очная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года в Кремле. Из-за ситуации с пандемией коронавируса последующие переговоры проводились по телефону или в режиме видео-конференц-связи.