Лавров: РФ и США пока не пришли к взаимоприемлемому варианту по обмену заключенными

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и США пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"[Президенты России Владимир] Путин и [США Джо] Байден среди прочих тем в Женеве коснулись этого вопроса, договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут приводиться разговоры по согласованию каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли", - сказал Лавров.

"Американцы заинтересованы только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к нашим пожеланиям. Их интересует Пол Уилан, который был осужден за шпионаж, был пойман с поличным. Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят двадцать с лишним лет Константин Ярошенко и Виктор Бут. Но мы говорить готовы, и у нас есть и другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне. Но разговаривать всегда лучше, чем наоборот", - пояснил глава МИД РФ.