"Справедливая Россия - За правду" поддержала кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в субботу заявил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов.

"Да, мы поддерживаем кандидатуру Володина", - сказал Миронов. Парламентарий напомнил, что партия занимала соответствующую позицию еще до выборов в Госдуму.

Ранее в беседе с ТАСС Миронов отмечал, что Госдума седьмого созыва (2016-2021), в которой председательствовал Володин, "принципиально отличается по качеству работы и возможностям для парламентариев". Среди инициатив, поддержанных Володиным, справоросс выделял более демократичное распределение должностей глав комитетов между фракциями, введение практики регулярных 10-минутных выступлений от фракций в рамках пленарных заседаний, а также рассмотрение на заседаниях нижней палаты законопроектов парламентской оппозиции.

Согласно утвержденным ЦИК результатам выборов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получит 27 мандатов в Госдуме восьмого созыва, она станет третьей по численности фракцией в парламенте. Партия по спискам набрала 7,46% голосов избирателей, ее кандидаты также выиграли в восьми одномандатных округах.