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Генассамблея ООН
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Лавров: консультации с США по стратегической стабильности состоятся на следующей неделе

Первый раунд состоялся в июле в Женеве

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Второй раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет на следующей неделе. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, был первый раунд в июле, второй должен состояться на следующей неделе", - сказал он.

16 июня в Женеве состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая открыла возможности для восстановления конструктивного диалога между странами в отдельных сферах совпадающих интересов, среди которых и стратегическая стабильность.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияГенассамблея ООН
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