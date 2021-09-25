Лавров: консультации с США по стратегической стабильности состоятся на следующей неделе

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Второй раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет на следующей неделе. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, был первый раунд в июле, второй должен состояться на следующей неделе", - сказал он.

16 июня в Женеве состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая открыла возможности для восстановления конструктивного диалога между странами в отдельных сферах совпадающих интересов, среди которых и стратегическая стабильность.