Лавров: РФ направила США 45 запросов в связи с хакерскими атаками на российские ресурсы

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия отправила США 45 официальных запросов с требованием провести разбирательство в связи с кибератаками на свои ресурсы. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Наибольшее количество хакерских атак на наши ресурсы были из США, примерно половина, - сказал он. - Мы 45 раз направляли официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства американским коллегам. Ответов было только девять. В наш адрес было около 10 запросов, на каждый были даны ответы".

Лавров отметил, что вслед за тем как президенты Путин и Байден обсудили тему кибербезопасности в Женеве, американцы согласились перейти от единичных жалоб к системной работе. "Установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется", - добавил министр.