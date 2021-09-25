Лавров: РФ выступает за разблокирование механизма доставки помощи сирийцам через Дамаск

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Москва откажется поддерживать механизм трансграничной помощи Сирии, если процесс доставки гуманитарной помощи республике будет идти не через Дамаск. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Если не будет сейчас предпринято конкретных мер по разблокированию процессов доставки гуманитарной помощи через Дамаск, как и требуется по нормам международного гуманитарного права, то мы будем прикрывать вот эти вот трансграничные нетранспарентные дела", - сказал он.

Лавров также назвал "издевательством над международным гуманитарным правом" ситуацию, когда на конференции в Брюсселе по беженцам не присутствовали представители Сирии. "Деньги там собирали не для того, чтобы инфраструктуру наладить внутри Сирии, а для того, чтобы оплачивать проживание беженцев в Иордании, Ливане и Турции, лишь бы только они не возвращались на родину", - указал министр.

"В условиях, когда Запад просто держится за этот механизм, который не согласован с Дамаском, который тоже идет вразрез с международным гуманитарным правом, у нас есть серьезные основания полагать, что здесь не обходится без кое-какой скрытой повестки дня", - подчеркнул глава МИД РФ.

9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевает работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее Ирландия и Норвегия подготовили свой вариант, предложив продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на один год. Россия предложила собственный вариант, который предполагал продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел 9 июля дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.