Лавров: среди ведущих мировых держав сегодня нет согласия насчет принципов мироустройства

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Широкое сотрудничество Объединенных Наций особенно востребовано в условиях, когда среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД подчеркнул, что рад возможности выступить с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, то, что страны вновь собрались в зале Генассамблеи, символизирует коллективную решимость восстановить нормальное общение, прерванное после начала пандемии COVID-19. "По большому счету, у нас нет иного выбора: широкое сотрудничество Объединенных Наций особенно востребовано сейчас, когда число проблем на глобальной повестке продолжает расти. Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства", - сказал он.

По словам Лаврова, для России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего - целями и принципами Устава ООН. "Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности", - указал глава российского дипведомства.

В прошлой, юбилейной сессии Генассамблеи Лавров участвовал в онлайн-формате из-за введенных на фоне пандемии санитарных мер.