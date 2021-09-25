Лавров назвал "саммит демократий" шагом в направлении раскола мирового сообщества

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Проведение "саммита демократий", инициированного Вашингтоном, станет движением в сторону раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих". С таким заявлением выступил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Свежий пример - выдвинутая администрацией США идея созыва "саммита демократий". Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива - вполне в духе "холодной войны" - провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных", - сказал он.

"Причем эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении президента Джо Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки. На деле же "саммит демократий" станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих"

Министр также указал на то, что западные страны пытаются перевести дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы. "Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения. Не так давно в этой логике Германия и Франция объявили о создании "альянса мультилатералистов", хотя казалось бы, какая еще структура может быть более многосторонней, чем ООН? Однако Берлин и Париж посчитали, что в ООН много "консерваторов", которые сдерживают усилия "передового авангарда". Идеалом "эффективного мультилатерализма" они провозгласили и Евросоюз, всем другим предложено на него равняться", - продолжил он.

Глава МИД РФ также обратил внимание на то, что, "декларируя приоритет демократии в своих отношениях с любыми партнерами, Вашингтон озабочен исключительно положением дел внутри соответствующих стран". "Как только речь заходит об утверждении демократии в сфере международных отношений - США, да и все их союзники, теряют к разговору интерес: никто не может посягать на авторитет НАТО и ЕС. Таковы правила",- подчеркнул Лавров.