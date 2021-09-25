Лавров: новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться прежде всего в ООН. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН - это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью", - сказал он.

Как отметил министр, сегодня все чаще принижается роль ООН в урегулировании глобальных кризисных ситуаций. "В последнее время мы наблюдаем настойчивые попытки принизить роль ООН в решении ключевых проблем современности, задвинуть ее на второй план или превратить в послушный инструмент для продвижения чьих-то эгоистичных интересов. Такие попытки отчетливо проявляются в концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которую Запад настойчиво внедряет в политический оборот в противовес международному праву", - подчеркнул Лавров.