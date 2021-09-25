Лавров: совбез ООН необходимо адаптировать к реалиям полицентричности

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за адаптацию Совета Безопасности ООН к реалиям полицентричного миропорядка, расширив его состав странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, РФ убеждена, что пора извлекать уроки из опасных последствий курса на подрыв ооноцентричной архитектуры, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны и не раз служила надежной страховкой от катастрофических сценариев.

"Перед лицом глобальных вызовов мировому сообществу необходимо единение, а не новый раскол. Россия твердо выступает за отказ от любой конфронтации и стереотипов, за объединение усилий для решения ключевых задач развития и выживания человечества, - подчеркнул Лавров. - Для этого у нас есть достаточно инструментов. Прежде всего - это ООН и ее Совет Безопасности, который необходимо адаптировать к реалиям полицентричного миропорядка, расширив его состав за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки".

Глава МИД РФ отметил, что стимулировать налаживание подлинно коллективных действий могут и должны постоянные члены СБ ООН, несущие в соответствии с Уставом особую ответственность перед организацией. Лавров также напомнил о предложении президента России Владимира Путина созвать саммит "большой пятерки" для честного разговора по проблемам глобальной стабильности.