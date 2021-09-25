Лавров на Генассамблее ООН предложил хештег в поддержку Устава организации

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в субботу предложил хештег для социальных сетей в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.

"Все мы - в одной лодке. В наших общих интересах - чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики. Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества. Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединенных Наций - уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех", - сказал он.

"В заключение предлагаю хештег: "НашиПравилаУставООН", - добавил министр.

Хештег будет запущен в социальных сетях на шести языках ООН - русском, английском, французском, арабском, китайском и испанском. Акция призвана стать поддержкой основополагающего источника международного права - Устава ООН, который, как неоднократно указывали в МИД РФ, нарушается и подвергается нападкам государствами, продвигающих концепцию "миропорядка, основанного на правилах".