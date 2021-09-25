Лавров: договоренности стран по кибербезопасности должны быть универсальными

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Договоренности стран по обеспечению международной информационной безопасности должны быть универсальными и позволять "транспарентно рассматривать любые озабоченности". Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Среди новых глобальных вызовов и угроз - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности. Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", - сказал Лавров.