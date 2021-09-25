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Лавров и Педерсен обсудили продвижение политического процесса в Сирии

В МИД РФ сообщили, что особое внимание было уделено вопросу возобновления заседаний Конституционного комитета в Женеве и продолжения прямого межсирийского диалога без предварительных условий и внешнего вмешательства

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гайр Педерсен на встрече в пятницу обсудили урегулирование в арабской республике и вопрос возобновления работы Конституционного комитета.

"Были подробно рассмотрены задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в распространенном в субботу МИД РФ сообщении.

"Особое внимание было уделено вопросу возобновления заседаний Конституционного комитета в Женеве и продолжения прямого межсирийского диалога без предварительных условий и внешнего вмешательства", - добавили в дипведомстве.

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Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияПедерсен, Гейр
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