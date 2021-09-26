В МИД РФ заявили, что саммит G20 по Афганистану планируется на 28 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"28 сентября, насколько я помню, где-то так", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения саммита.

На уточняющий вопрос о том, кто будет представлять Россию на этом саммите, Вершинин отвечать не стал. "Это еще все в процессе, они должны прислать приглашение", - указал он.

Ранее премьер-министр председательствующей в G20 Италии Марио Драги заявил, что саммит объединения по Афганистану планируется провести после недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.

Из-за длительного периода боевых действий, заморозки активов страны в банках США и общей нестабильности Афганистан оказался, как отмечал ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, перед угрозой гуманитарной катастрофы.