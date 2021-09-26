Песков: Путин относится к прошедшим выборам как к "очень конкурентным и прозрачным"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к "действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе " Москва. Кремль. Путин ".

"Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что по итогам состоявшегося голосования "есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов". "Это и появление новых партий, это и неожиданные успехи некоторых партий, это безусловное подтверждение своего лидерства "Единой Россией". Это уже относится к прогнозируемым элементам. Поэтому, действительно, выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные", - заключил представитель Кремля.