{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Песков: Путин относится к прошедшим выборам как к "очень конкурентным и прозрачным"

Пресс-секретарь президента отметил, что по итогам состоявшегося голосования "есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к "действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

На эту тему
Что известно о партиях, прошедших в Госдуму
Что известно о партиях, прошедших в Госдуму

"Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что по итогам состоявшегося голосования "есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов". "Это и появление новых партий, это и неожиданные успехи некоторых партий, это безусловное подтверждение своего лидерства "Единой Россией". Это уже относится к прогнозируемым элементам. Поэтому, действительно, выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные", - заключил представитель Кремля.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков: ответ на возможное введение США новых санкций против россиян будет мудрым
Читать полностью