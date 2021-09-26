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Песков надеется, что программа электронного голосования станет всероссийской

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСC
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков хотел бы, чтобы программа дистанционного электронного голосования распространилась на большее число регионов и стала всероссийской.

"Я, например, лично, как избиратель, я надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской", - заявил он в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Песков заявил, что лично сам предпочитает голосовать электронно и не хотел бы возвращаться к старой системе голосования. 

"Электронное голосование, с моей точки зрения, - прекрасная практика. Прекрасная. Я уже два голосования голосую электронно. И, честно говоря, я уже никогда не хотел бы ходить на участки. Никогда. Даже когда не будет пандемии", - заявил он.

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