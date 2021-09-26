Песков: высказывания Эрдогана по Крыму не рушат перспективы его предстоящего визита в РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму не разрушают перспективы успешного проведения его предстоящего визита в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию, - отметил Песков. - Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения и - на фоне этих развитых отношений - с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они ее не скрывали".

По словам представителя Кремля, подобные заявления "чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след". "Но, тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - заключил Песков.

Террористическая активность в сирийском Идлибе представляет опасность, это будет темой переговоров Путина и Эрдогана, сообщил Песков.