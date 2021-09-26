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Песков: среди политиков США не проходит мода накачивать рейтинг раздуванием русофобии

Среди политиков США не проходит мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии - Песков.

Песков: ответ на возможное введение США новых санкций против россиян будет мудрым
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