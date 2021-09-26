Песков: ответ на возможное введение США новых санкций против россиян будет мудрым

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия проявить мудрость при выборе ответа в случае введения Соединенными Штатами санкций против 35 российских высших чиновников и бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Нам придется отвечать мудро", - сказал представитель Кремля. Он выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин "проявит эту мудрость, если это нужно будет".

По его словам, глава государства в курсе соответствующей инициативы о санкциях против 35 россиян, одобренной в Палате представителей США. Песков отметил, что реакция президента РФ в этом плане "достаточно предсказуемая", так как "трудно понять подобную тенденцию после того, например, о чем [президенты РФ и США] говорили [на саммите] в Женеве".

Песков считает, что вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против россиян остается открытым, его решение будет зависеть от настроений в новом составе Госдумы.

Он напомнил, что ранее уже звучали инициативы приравнять к незаконной деятельности такие призывы, однако "до сих пор никаких шагов предпринято не было".

"Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там", - сказал Песков. По его словам, на фоне тех вызовов, с которым сталкивается Россия, "этот вопрос будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию".