Песков: Путина не задевают личностные ремарки со стороны руководителей Украины

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны представителей властей Украины, в частности, президента страны Владимира Зеленского, они вызывают лишь сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 ", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Нет. Путина это не задевает", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"Скорее, это может вызывать только сожаление, - продолжил представитель Кремля. - Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева".