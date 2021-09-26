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Песков: Путина не задевают личностные ремарки со стороны руководителей Украины

Они вызывают лишь сожаление, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны представителей властей Украины, в частности, президента страны Владимира Зеленского, они вызывают лишь сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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"Нет. Путина это не задевает", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"Скорее, это может вызывать только сожаление, - продолжил представитель Кремля. - Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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