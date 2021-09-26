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Кризис на Украине

Песков: нежелание Киева выполнять Минск-2 тормозит обсуждение встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нежелание официального Киева выполнять соглашение "Минск-2" является препятствием в организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера, - сказал Песков. - И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик".

По словам представителя Кремля, "тупик этот связан исключительно с позицией Украины". "Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже <...> три года [назад]", - добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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