В Госсовете Крыма считают ротацию кадров в Совете министров естественным процессом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Ротация кадров в Совете министров Республики Крым, которая происходит в настоящее время, является естественным для регионов РФ процессом, считают депутаты Госсовета Крыма.

Как сообщалось, что за неделю в отставку по собственному желанию ушли трое чиновников. Сначала - бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов; вскоре они были задержаны, а в пятницу Киевский районный суд Симферополя арестовал бывших чиновников до 22 ноября по делу о хищении более 57 млн рублей. Кроме того, в субботу стало известно об отставке министра транспорта Крыма Евгения Исакова.

"Вопросы связанные с отставками правительства Крыма, - это вопросы главы республики и председателя правительства Крыма. Идет ротация, когда собираются более эффективные управленцы на тот или иной участок работы. Новые задачи, новые требования - поэтому я думаю, что это [ротация кадров] правильно", - сказал ТАСС первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс.

Его коллега депутат Юрий Гемпель отметил, что такие процессы смены кадров характерны не только для Крыма, но и для других регионов РФ. "От себя могу сказать, что ротация кадров происходит всегда, это нормальный процесс. Дело в том, что ничто не стоит на месте, <...> поэтому если такие ротации будут, то естественный процесс", - добавил он.

Собеседники ТАСС отметили, что пока нельзя говорить о том, были ли вызваны отставки подозрениями в коррупции или других нарушениях. Решения о подобных кадровых решения и о том, кто заменит ушедших чиновников, в том числе курировавшего строительную сферу и исполнение федеральной целевой программы Евгения Кабанова, может принять только глава Крыма Сергей Аксенов.

"Достойных людей у нас достаточно в Республике Крым, прогнозировать сложно, кому будет предложено курировать эту сферу [вместо Кабанова]. Сфера достаточно сложная, непростая; внимательно изучат кадры, кого-то достойного поставят на этот важный для Республики Крым пост. Мое субъективное мнение, что такого варианта [что Аксенов будет сам курировать исполнение ФЦП] не будет, а будет вице-премьер, который будет курировать эту сферу", - добавил Гемпель.