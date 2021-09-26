Путин 27 сентября проведет заседание Совбеза по вопросам стратегического планирования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 27 сентября, заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.

В этот же день запланирована встреча президента с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.

"В рабочем графике главы государства также беседа с лидерами предвыборного списка всероссийской политической партии "Единая Россия", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ встретится с лидерами списка партии "Единая Россия" 27 сентября в режиме видеосвязи. По итогам съезда единороссов 19 июня в общефедеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.