Захарова: AUKUS показал Западу, как выглядит основанный на новых правилах миропорядок

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Партнерский союз Австралии, Великобритании и США (AUKUS) наглядно продемонстрировал Западу, как выглядит основанный не на праве, а на новых сочиненных правилах миропорядок. Об этом в воскресение заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Коллективный Запад постоянно вбрасывает в повестку новые правила, выдавая их за право <...> Все повторяют, что новый миропорядок будет основан на вот этих новых правилах. И всем нравилось. Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый тройственный союз, который изменяет расклад в мире, в коллективной безопасности и международной стабильности. Вот тут почему-то эти новые правила, которые еще вчера были такими интересными, оказались не столь уж заманчивыми", - сказала она.

Дипломат отметила, что ранее правовой основой миропорядка был устав ООН. "Она [правовая основа] обсуждалась и принималась коллективно, с учетом мнения различных стран, которые очень часто друг с другом не совпадали, на основе компромисса и учета интересов, то сегодня правила штампуются абсолютно хаотично", - заявила Захарова.

Она объяснила, что некая схватка сегодня происходит между странами уже на этапе утверждения новых правил, которые являются непонятными даже для их создателей. "Вроде бы правила есть, но вроде бы даже сами акторы, сами страны не могут понять, что же из них является основным, доминирующим, а что вторичным", - добавила официальный представитель МИД.

Захарова отметила, что выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на конференции в США было посвящено глобальному вопросу, но при этом не была потеряна конкретика. "Лавров посвятил свое выступление, если говорить политологическими терминами, сравнению, анализу того, что было ранее - международно-правовой базы, и того, что нам пытаются навязать сегодня - тем самым новым правилам, по которым должен, по мнению коллективного запада, выстраиваться новый миропорядок", - объяснила Захарова.

О создании нового партнерства в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США было объявлено 16 сентября. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.