Посольство РФ заявило, что сербская сторона ведет себя ответственно и сдержанно в Косове

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Белград в ходе обострения на административной линии с Косовом и Метохией ведет себя предельно ответственно и сдержанно. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе посольства России в Сербии по итогам поездки российского посла Александра Боцан-Харченко на линию разграничения.

"В рамках регулярных плотных контактов по линии военных ведомств России и Сербии по предложению сербской стороны посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко совместно с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем и начальником Генерального штаба Миланом Мойсиловичем 26 сентября с. г. проинспектировали подразделения Вооруженных сил Сербии, размещенные в сопредельных с Автономным краем Косово и Метохия регионах страны в полном соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН и Кумановским военно-техническим соглашением. Состоялся обстоятельный обмен мнениями с сербскими партнерами о ситуации, сложившейся на севере сербского края в результате провокационных шагов Приштины. В ходе поездки отмечено, что сербская сторона ведет себя предельно ответственно и сдержанно, последовательно реализует комплекс мер, утвержденных Советом национальной безопасности страны под председательством президента А. Вучича. Вновь констатировано, что единственным путем к разрядке созданной Приштиной напряженности является отмена всех предпринятых ей односторонних действий, возвращение к докризисному статус-кво", - говорится в заявлении российского диппредставительства, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Признательны руководству Минобороны Сербии за открытый и доверительный диалог, настроены поддерживать его и впредь. Россия как постоянный член СБ ООН продолжит уделять должное внимание вопросам косовского урегулирования", - говорится в заявлении.