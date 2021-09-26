Глава управления МЧС по Петербургу Аникин отказался от депутатского мандата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, который возглавлял общегородскую часть списка "Единой России" на выборах в заксобрание города по единому избирательному округу, отказался от депутатского мандата. Эту информацию ТАСС подтвердили в воскресенье в городской избирательной комиссии.

"В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило заявление Алексея Аникина об отказе от мандата депутата Законодательного собрания седьмого созыва", - сказали в горизбиркоме.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", о том, кому передадут депутатский мандат Аникина, объявят позднее.

По итогам выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга распределение депутатских мандатов в городском парламенте будет следующим: у "Единой России" - 29, у КПРФ - семь, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - пять, у "Новых людей" - три, у ЛДПР - четыре, у "Яблока" - два.

Помимо Аникина, в общегородскую часть списка ЕР на выборах в заксобрание Петербурга входят актриса Анастасия Мельникова, ранее занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга Александр Бельский, сенатор РФ Андрей Кутепов и председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Павел Крупник.