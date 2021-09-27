Путин проведет встречу с руководством кабмина и заседание Совбеза РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и вице-премьерами. Он также проведет заседание Совета безопасности России.

Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в различных сферах, затрагивая как острые, так и текущие вопросы. При этом нынешний формат встречи - общение только с премьером и его заместителями - необычен. Как правило, в совещаниях с кабмином принимают участие и федеральные министры. Традиционно такие мероприятия проходят раз в несколько недель.

Сотрудничество парламента и кабмина

Последний раз подобное совещание проводилось 14 сентября, участие в нем также принимали руководители партии "Единая Россия". Глава государства на той встрече затрагивал в том числе тему парламентских выборов, которые состоялись 17-19 сентября. Он обращал внимание на тесную работу единороссов "с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению". Президент призывал "сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее", потому что именно от нее зависит конечный результат предпринимаемых властями действий.

Это же Путин подчеркивал и в обращении к гражданам России, которое он озвучивал в преддверии выборов. Тогда он напоминал, что обновленная Конституция России "наделила Государственную думу крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров". И, как считает глава государства, многое в будущем России будет зависеть от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти.

Улучшение стратегического планирования

На заседании Совбеза, которое также состоится в понедельник, планируется обсудить меры по совершенствованию системы стратегического планирования в России, отмечали в пресс-службе Кремля. Отдельное внимание уделят повышению качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны.

Путин неоднократно затрагивал эту тему в своих выступлениях, в том числе на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле. Тогда он отмечал, что планировать новые расходы на национальные цели нужно на основе грамотного и глубокого анализа ситуации в российской экономике, а также с учетом курса на сохранение макроэкономической стабильности.

Помимо этого, президент считает важным проанализировать и при необходимости актуализировать отраслевые документы стратегического планирования в отдельных сферах. Такое поручение он, в частности, давал по вопросам развития БАМа и Транссиба.

Предстоящее заседание Совета безопасности станет первым за полгода. Последний раз подобное мероприятие проходило в марте. Основной его темой была кибербезопасность и борьба с общими угрозами в информационной сфере.