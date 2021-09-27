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Владислав Ховалыг вступит в должность главы Тувы 28 сентября

На прошедших с 17 по 19 сентября выборах за его кандидатуру свой голос отдали 86,81% избирателей

ТАСС, 27 сентября. Избранный главой Тувы Владислав Ховалыг вступит в должность руководителя республики во вторник, 28 сентября. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Церемония вступления в должность пройдет завтра, 28 сентября. В рабочем формате в национальном театре", - сообщил собеседник агентства.

Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты выборов, за Ховалыга отдали голоса 86,81% избирателей, второе место заняла кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол, она набрала 4,04% голосов. На пост главы республики претендовали также специалист Центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, и.о. заместителя председателя администрации тувинского поселка Каа-Хем Владимир Чесноков от партии "Коммунисты России" и директор Кызыльского колледжа искусств Айланмаа Кан-оол от "Зеленых".

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт".

Теги
РоссияТываХовалыг, Владислав Товарищтайович
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