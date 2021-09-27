Правительство не поддержало законопроект ЛДПР об увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство дало отрицательное заключение на законопроект депутатов от фракции ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в месяц в связи с несоответствием инициативы порядку расчета данного показателя. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В заключении указано на то, что предложенное либерал-демократами повышение МРОТ не соответствует принятому в конце 2020 года закону, по которому с 2021 года МРОТ "исчисляется в размере 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год". "Так, согласно официальным данным Росстата, медианная заработная плата за 2020 год составила 32 400 рублей", - напоминают в кабмине.

Там также отмечают, что "реализация предлагаемых законопроектом положений потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета". Однако законопроектом "не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств", что является нарушением статьи 83 Бюджетного кодекса РФ.

"На основании изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - сказано в заключении.

Законопроект был внесен в Госдуму 11 августа, его авторами выступили депутаты от ЛДПР седьмого созыва и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов. Они предлагали увеличить МРОТ до 20 тыс. начиная с 1 января 2022 года. В партии считают, что применение нового механизма расчета МРОТ не привело к его существенному увеличению. По оценке авторов, реализация инициативы потребовала бы в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1 трлн 162,5 млрд рублей.

В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц (против 12 130 рублей в 2019 году).