В Госдуму внесли проект нового закона о региональной власти

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в понедельник внесли в нижнюю палату проект нового закона о региональной власти. Об этом сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству.

"Сегодня в Государственную думу внесен проект нового закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений конституции - проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

По слова самого Крашенинникова, "законопроект подготовлен в развитие положений конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ".

Законопроектом о региональной власти также предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, вплоть до освобождения от должности. Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ составит пять лет.

Как сообщил Клишас, законопроект о региональной власти расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента. Документом также предусмотрены выговоры и предупреждения главам субъектов РФ со стороны президента.