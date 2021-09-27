Володин считает, что вмешательство извне в выборы РФ будет носить постоянный характер

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Попытки вмешательства в российские выборы со стороны зарубежных сил будут носить постоянный характер, это сопутствующий фактор, направленный против развития страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

"Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся, это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны", - сказал он.

Политик напомнил, что еще до начала голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва "доклады [о непризнании выборов] уже были напечатаны". "Мы с вами видели двойные стандарты, когда нас осуждали за подходы, которые были выверены и необходимы - те же три дня голосования. А в Соединенных Штатах Америки - 45 дней, причем голосование по почте, где нет никакого контроля", - заметил Володин.

"Поэтому нам со своей стороны надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств", - заключил парламентарий.