САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе петербургского музея.

"Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной Думы", - сказала собеседница агентства.

Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка "Единой России" по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.