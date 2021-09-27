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Единый день голосования

Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы

Гендиректор Государственного Эрмитажа возглавлял региональную группу избирательного списка "Единой России" по Санкт-Петербургу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе петербургского музея.

"Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной Думы", - сказала собеседница агентства.

Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка "Единой России" по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПиотровский, Михаил Борисович
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