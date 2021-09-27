В Думу внесен проект, меняющий официальное название должности губернатора на главу региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Законопроектом предлагается установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа - "правительство субъекта Российской Федерации", - сообщил сенатор.

По его словам, наименование законодательного органа субъекта РФ "не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти".

Как уточнили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству, "с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности", однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента Российской Федерации.

В понедельник в Госдуму был внесен проект закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.