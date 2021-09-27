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Единый день голосования

Губернатор Рязанской области написал отказ от мандата депутата Госдумы

О своем намерении глава региона сообщил в ночь после голосования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава Рязанской области Николай Любимов являлся лидером региональной группы кандидатов № 22 "Единой России" по Чувашии, Нижегородской и Рязанской областям на выборах депутатов Госдумы. Также в этот список входят депутаты Госдумы седьмого созыва Андрей Макаров, Алена Аршинова, Николай Малов. О намерении остаться на посту губернатора после думских выборов Любимов сообщил в ночь после голосования.

"Губернатор написал заявление от отказе от получения депутатского мандата. Он неоднократно заявлял, что в регион его направил президент, люди выбрали его здесь, и он должен работать на Рязанской земле, поэтому он рассчитывает и дальше продолжить работу в своей должности", - сказал собеседник агентства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии роста". Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия роста - по одному мандату", пять мандатов - самовыдвиженцы.

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РоссияЕдиный день голосованияРязанская область
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