Название должности мэра Москвы останется прежним

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Проект нового закона о региональной власти не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий. Такое пояснение в понедельник ТАСС дал один из авторов документа, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли сохранено название должности мэра Москвы. - Там есть нормы, которыми для этих специальных территорий, федеральных территорий, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя предусмотрено отдельное регулирование".

Согласно законопроекту, "федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения".

Внесенный в понедельник в Госдуму законопроект о региональной власти устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ, а для высшего исполнительного органа - правительство субъекта Российской Федерации. При этом с учетом исторических, национальных и иных традиций региона может быть предусмотрено дополнительное наименование должности, однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента Российской Федерации.