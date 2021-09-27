{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Яблоке" рассказали о самочувствии Явлинского

Сергей Митрохин заявил, что не может подтвердить информацию по госпитализации политика, при этом отметив, что у Явлинского "какие-то возникли проблемы, но ничего тяжелого там нет"
Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель федерального политического комитета "Яблока", сооснователь партии Григорий Явлинский находится у врача, однако речь о серьезных проблемах со здоровьем не идет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин.

"Я не могу подтвердить информацию по госпитализации [Явлинского]. По моей информации, он действительно находится у врача, но вопрос о какой-то серьезной госпитализации не стоит. Состояние у него, в принципе, нормальное. Там у него какие-то возникли проблемы, но ничего тяжелого там нет и, скорее всего, скоро он выйдет на связь", - сказал Митрохин.

Ранее издание Mash сообщило, что Явлинский якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Теги
РоссияЯвлинский, Григорий Алексеевич
Песков: президент Ирана не ожидается на переговорах с участием Путина и Эрдогана в Сочи
Переговоры лидеров России и Турции, как ожидается, пройдут 29 сентября
Читать полностью