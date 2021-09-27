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Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко неоднократно обсуждали расширение НАТО на Украину

Пресс-секретарь президента отметил, что расширение НАТО означает для РФ пересечение красных линий

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на территорию Украины, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление Лукашенко.

Отвечая на вопрос, какие могут быть ответные меры России и Белоруссии на расширение НАТО, Песков отметил, что это будут "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Путин говорил на переговорах с Лукашенко, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для Москвы пересечение красных линий. "Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление Лукашенко об обсуждении темы расширения НАТО на переговорах с Путиным.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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